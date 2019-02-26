(شاهد الصور) بلدية بنغازي تتابع حل المختنقات في المدينة 

بنغازي-العنوان

تتابع بلدية بنغازي أعمال إنهاء المختنقات التي تقوم بها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بشوارع وأحياء المدينة، والتي تشمل عمليات شفط وكسح مياه الأمطار بشارع الحجاز بمنطقة الليثي وشارع الخليج وجزيرة بوشليف.

وأكد المكتب الإعلامي بالبلدية بأن عمليات الكسح لازالت مستمرة لتصل باقي الأحياء، بناءً على تعليمات وكيل وزارة الحُكم المحلي وبإيعاز من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري.

وأرجعت الشركة أن الاختناقات المستمرة في شارع الخليج بسبب كمية المخلفات التي تم استخراجها وللمرة السادسة من غرف التفتيش والصرف الصحي والناجم عن استمرار تساقط القمامة من سيارات نقل مخلفات القمامة والمصانع.

وأكد المكتب الإعلامي أن شركة المياه والصرف الصحي قامت بإعادة فتح قنوات البحيرات الشمالية على البحر وذلك بسب الارتفاع النسبي بمستوى مياه البحيرات الشمالية مما شكل خطر على منطقة اللثامة والطريق الساحلي المقابل لنادى شمال بنغازي وقد تم فتح القنوات نظراً لعدم استكمال الشركة المكلفة بإعادة تأهيل البحيرات بسبب ظروف الحرب التي مرت بها المدينة.

ومن جانبها باشرت الفرق الفنية بشركة برقة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري اليومين الماضيين بأعمال صيانة التصدعات والهبوطات بطبقة الإسفلت بتقاطع الحدائق وامتداد شارع الخليج وتهيأتها لأعمال الصيانة ووضع اللافتات وحواجز السلامة وذلك تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي بناء على العقد المبرم مع البلدية بشأن صيانة التصدعات والتشققات والهبوطات بطبقة الاسفلت بالطرق الرئيسية والشوارع الفرعية بالبلدية.

ويأتي ذلك ضمن أعمال لجنة إعادة استقرار المدينة التي تشكلت بقرار من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني وعضوية كلاً من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري.

وثمنت بلدية بنغازي الجهود التي تبذلها شركة المياه والصرف الصحي وشركة برقة والبناء والتشييد وكل من ساند وساهم في تذليل الصعاب والعمل لساعات متأخرة من الليل وتهيأتها لأعمال الصيانة ووضع اللافتات وحواجز السلامة.

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