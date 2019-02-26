وفاة 13 شخصا إثر حادث سير قرب بوابة القضامة بمدينة غريان

لقي 13 شخصا مصرعهم الثلاثاء، إثر حادث سير قرب

بوابة القضامة بمدينة غريان، إضافة لعدد من الجرحى.

وأوضحت مصادر من مدينة غريان، أن الحادث نتج عن

اصطدام حافلة نقل ركاب، مع سيارة نقل بضائع تحمل أسطوانات أكسجين، ما سرع بنشوب

حريق؛ نتيجة الاصطدام.

وأفادت المصادر أن الذين قضوا في الحادث جلهم من

أهل الجنوب، مشيرة أن قسم الطوارئ بمستشفى غريان التعليمي رفع حالة الطوارئ؛ بسبب

الحادث.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في آخر إحصائية أصدرتها، أن 888 شخصًا

لقوا مصرعهم جراء حوادث المرور خلال النصف الأول من عام 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية