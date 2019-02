المتوسط:

أكد المستشار الإعلامي لمجلس النواب فتحي المريمي ، إن البرلمان أقر ميزانية عام 2019 خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء.

وأكمل المريمي ، خلال تصريحات صحفية له ، ” أن البرلمان أقر ميزانية عام 2019 والتي تقدر بـ 49 مليار دينار ” .

