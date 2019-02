المتوسط:

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ” علي العيساوي ” ، القرار رقم ( 59 ) لسنة 2019 الذي نظم بموجبه أصحاب السلع صحبة المسافر عند السفر من ليبيا.

وأتاح القرار اصطحاب ما قيمته 10 عشرة آلاف دينار ليبي من البضائع المسموح بها سواء كان المسافر ليبي أو أجنبي.

