السراج يجتمع مع رئيس صنع الله للاتفاق على رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة

عقد رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج اجتماعاً صباح اليوم مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السيد مصطفى صنع الله، على هامش زيارته للإمارات العربية المتحدة، حيث تم استعراض أوضاع المؤسسة والقطاع وآخر تطورات الإنتاج النفطي والمرافق الخاصة بها.

وخلال اللقاء وبعد مناقشة آخر تطورات الوضع في الحقول النفطية، تم الاتفاق على رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وأن يتم التنسيق فوراً مع الجهات المعنية على إخراج كافة المجموعات المدنية من الحقل، وأن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط وضع كافة الترتيبات الأمنية اللازمة التي تضمن حماية العاملين والمرافق الخاصة بها، حتى لا تتكرر الأحداث والتجاوزات السابقة والتي انتهت بإقفال الحقل مما تسبب في وضع القوة القاهرة ووقف الإنتاج.

وفِي هذا الصدد يؤكد السيد رئيس المجلس الرئاسي أن النفط هو ملك كل الليبيين وثروة وطنية لا يجوز ادخاله في أي صراعات سياسية أو عسكرية أو الابتزاز به لمصالح شخصية، وأكد سيادته أنه لن يتهاون مع أي أفراد أو مجموعات تحاول عرقلة عمل المؤسسة الوطنية للنفط في أيٍ من مرافقها أو يهدد سلامة موظفيها للخطر، وأنه ستتخذ حيال ذلك كافة الإجراءات الرادعة لمنع أي تجاوز وسيتعرض مرتكبيها للمحاسبة والملاحقة القانونية والقضائية محلياً ودولياً.

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