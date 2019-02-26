الشباب والرياضة تباشر بتخصيص الدعم المالي لأندية الممتاز

العنوان_طرابلس

بدأت الهيئة العامة للشباب والرياضة الليبية، أولى خطوات دعم الأندية الليبية خاصة التي تشارك في الدوري الممتاز لكرة القدم، لدعم نشاطاتها المختلفة في شتى الألعاب الرياضية ومعالجة المعوقات التي تعاني منها.

وناشدت الهئية العامة للشباب والرياضة، مجالس إدارات الأندية، الإسراع في فتح حساب مصرفي خاص للدعم المالي المخصص من الهيئة، وفقاً للتوصيات الصادرة عن ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى.

وقررت الهيئة العامة للشباب والرياضية، صرف الدعم للأندية المشاركة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، خلال الأيّام القليلة المقبلة، وذلك حتى تعود كافة الأنشطة الرياضية للاستئناف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية