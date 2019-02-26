إيطاليا تتحرك “حول ليبيا” للتصدي للمُهاجرين

تناول برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” في حلقة الثلاثاء، زيارة وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا إلى الجزائر والنيجر لبحث قضية الهجرة غير القانونية.

وقال المتابع للشأن العام عبد العظيم البشتي إن الزيارة تأتي في إطار حرص دول جنوب أوروبا المتأثرة من الهجرة غير القانونية وعلى رأسها إيطاليا للبحث عن حلول ناجعة لملف الهجرة ومنع المهاجرين من الخروج من بلادهم.

وأضاف البشتي أن مسألة الحدود ستكون أقل تعقيدا مع العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني في الجنوب الليبي، مؤكدا أهمية إقامة سياج كهربائي بين الحدود الليبية والنيجيرية والتشادية والجزائرية.

ولفت إلى أنه بحال عدم وجود أي حل ستستقبل ليبيا المهاجرين وتوطنهم بشكل دائما وهو ما يهدد بتغيير ديموغرافي ولذلك يجب استخدام جميع الوسائل الممكنة لضبط الحدود الجنوبية لليبيا.

الهجرة خطر على ليبيا وأوروبا

من جهته قال المهتم بالشأن العام السنوسي إسماعيل، إن زيارة الدفاع الإيطالية للجزائر ليست غريبة في ظل وجود تعاون وثيق بين ليبيا وايطاليا والجزائر، مضيفا أن ملف الهجرة يشكل خطر على الدولة الليبية والدول الأوروبية.

وأوضح إسماعيل أن الزيارة أتت على خلفية العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الذي يساهم في الحد من هذه المشكلة وأن التعاون الإيطالي مطلوب خاصة للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة التي تقع على ليبيا وتهدد المجتمع الدولي.

صراع المصالح في الجنوب

بدوره رأى المهتم بالشأن العام محمد الشوبار أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك من الناحية الأمنية خاصة في مكافحة الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما أن لدى إيطاليا مصالح اقتصادية على الأراضي الليبية.

وأضاف أن صراع المصالح في الجنوب بين الدول الأجنبية بدأ يظهر على السطح خاصة بين فرنسا وإيطاليا وان هناك الكثير من التقارير تفيد بوجود أجهزة مخابرات دولية في الجنوب الليبي تدعم المجموعات المسلحة لتعقيد الوضع.

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