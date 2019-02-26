بليحق : مجلس النواب ناقش عدة ملفات بجلسة الثلاثاء

العنوان_طبرق

صرح المتحدث باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق بأن المجلس قد استأنف جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة وبحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب .

وقال بليحق : جلسة اليوم استهلت بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2019م وبعد مداولة ومناقشة هذا البند ، تم إقرار الميزانية العامة للدولة لسنة 2019م بأجماع الحاضرين ، مع عدد من الملاحظات ، كما تم إقرار ميزانية الطوارئ الخاصة ببلدية تاورغاء .

كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب خلال تصريحه عن استعراض مجلس النواب في جلسته اليوم لكتاب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة ، بشأن ترشيح عدد من الوزراء لوزارات شاغرة منذ فترة وكذلك استحداث عدد من الوزارات وبعد المناقشة والمداولة تم إقرار واعتماد المرشحين لهذه الوزارات، على أن يؤدوا اليمين القانونية أمام مجلس النواب في الجلسة القادمة والوزراء الجدد هم : السيد عبدالسلام محمد امريض ، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية والدكتور سعد عقوب ، وزيراً للصحة والسيد عبدالهادي إبراهيم الحويج ، وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والسيد عادل عوض حسن ، وزيراً للحكم المحلي والدكتور السنوسي صالح السنوسي ، وزيراً للصناعة والدكتور حسن احمد حسن بشير ، وزيراً للزراعة والسيدة فتحية علي حامد ، وزيراً للشؤون الاجتماعية .

وأضاف بليحق : مجلس النواب في جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء أقر التعديلات الخاصة بقانون الهلال الأحمر والمتضمنة لتعديل بعض الصلاحيات الخاصة برئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي ، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات للجمعية نظراً لطبيعة عملها في المجال الخيري.

كما أكد المتحدث باسم مجلس النواب ، أن المجلس قد استعرض المذكرة المقدمة لرد الاعتبار للملك للراحل أدريس السنوسي وأسرته وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس هذه المذكرة بغالبية الحاضرين ، على أن يرد الاعتبار للملك الراحل أدريس السنوسي وعائلته وكذلك إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي .

وقال بليحق : جلسة اليوم تضمنت أيضاً مناقشة رئاسة عدد من الأجهزة التابعة لمجلس النواب الليبي وهي جهاز مجلس الحقوق والحريات العامة وجمعية الدعوة الإسلامية وهيئة مكافحة الفساد ومجلس التخطيط العام وبعد مناقشة هذا البند أقر مجلس النواب أن يتم فتح باب الترشح لرئاسة هذه الأجهزة اعتباراً من تاريخ اليوم وحتى جلسة الثامن عشر من شهر مارس القادم والتي سوف يتم خلالها انتخاب رؤساء لهذه الأجهزة. يشار إلى أن الجلسة قد علقت إلى الأسبوع القادم.

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