بالأسماء.. الحقائب الوزارية التي اعتمدها البرلمان اليوم

منح مجلس النواب اليوم الثلاثاء الثقة لخمسة حقائب وزارية هم وزارات الصحة والحكم المحلي والخارجية والصناعة والزراعة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عما تناولته جلسة اليوم بمجلس النواب من موضوعات

وأوضح بليحق ان المجلس أقر واعتمد الوزراء المرشحين لهذه الوزارات، على أن يؤدوا اليمين القانونية أمام مجلس النواب في الجلسة القادمة والوزراء الجدد هم : عبدالسلام محمد امريض ، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، وسعد عقوب ، وزيراً للصحة، وعبدالهادي إبراهيم الحويج ، وزيراً للخارجية والتعاون الدولي، وعادل عوض حسن ، وزيراً للحكم المحلي، والسنوسي صالح السنوسي ، وزيراً للصناعة، وحسن احمد حسن بشير ، وزيراً للزراعة والسيدة فتحية علي حامد ، وزيراً للشؤون الاجتماعية .

