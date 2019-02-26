مسؤول أميركي: نُعارض أي حرب بطرابلس

أكد المسؤول السياسي في السفارة الأميركية لدى ليبيا جوليان هاداس، أن رؤية بلاده للحل في ليبيا هي بانتخابات ديمقراطية، مجدداً دعود بلاده لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية .

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط وعبدالله جوان وسعد بن شرادة في مقر السفارة بتونس نوقش خلاله تطورات الحل السياسي والدور الأميركي في ليبيا .

وأضاف هاداس، بحسب ما نقله قزيط، أن الولايات المتحدة تعارض أي عمليات عسكرية في العاصمة طرابلس تحت أي ذريعة.

وجدد المسؤول الأميركي تمسك بلاده بموقفها حول خضوع الحقول والموانئ النفطية لسلطة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وناشد أعضاء المجلس الأعلى للدولة على دعم البعثة الأممية والمجلس الرئاسي للاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية في ليبيا.

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