ضبط حلوى مصرية المنشأ مخالفة للمواصفات في مصراتة

أعلن فرع جهاز الحرس البلدي بمصراتة، الثلاثاء،

ضبطه منتجا غذائيا مصري المنشأ لمخالفته للمواصفات القياسية.

وأكد الجهاز، في بيان له، ضبط “حلوى مصاصة

بنكهة الفواكه” تباع في المحال التجارية، ومصادرة كميات منها، والتحفظ عليها،

مبينًا أنه بعد إخضاع عينات منها للتحليل في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

بمصراتة ثبت عدم مطابقتها للمواصفات الليبية باحتوائها على لون محظور الاستخدام هو

(E120).

وناشد الحرس البلدي المواطنين الإبلاغ عن وجود

المنتج في أي من المحال التجارية داخل المدينة.

يشار إلى أن جهاز الحرس البلدي بمصراتة صادر

كميات من المواد الغذائية وتمكن من إتلافها، بعد عدة حملات على المحال التجارية

بالمدينة.

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