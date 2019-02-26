نقابة المصارف تطالب مجلس النواب بخطوات محلية ودولية لتمكين الشكري من منصبه

ليبيا – حمّلت النقابة العامة للمصارف وشركات التأمين والإستثمار بطرابلس ، اليوم الثلاثاء ، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مسؤولية ما آلت له الأوضاع بالمصارف الليبية .

وفي كتاب موجه لرئيس مجلس النواب وممهور برئيسها بالنور جمعة القاضي وتلقت المرصد نسخة عنه ، أشارت النقابة الى التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي وصف فيه الوضع المصرفي بالأسود جراء عمليات غسيل وتهريب الأموال .

كما حذر الكتاب رئيس مجلس النواب من خطورة ما آلت له الأوضاع بالمصارف الليبية وما قد يترتب عليه فيما لو استمر هذا الحال على ماهو عليه من إنحدار .

ودعت النقابة رئيس مجلس النواب لتدخل عاجل لدى النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمبعوث الأممي غسان سلامة بالخصوص .

وشددت النقابة على أن هذا التدخل يجب أن ينتهي بإتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي من شانها تمكين المحافظ المنتخب من قبل الجهة الشرعية بالبلاد محمد الشكري ، وفقاً لنص ذات الكتاب

المرصد – خاص .

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