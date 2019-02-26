فتح طريق جليانة في بنغازي بعد إغلاق دام 4 أعوام

باشرت هيئة السلامة الوطنية في بنغازي ووحدة الإطفاء التابعة لها في فتح طريق جليانة بالكامل بعد إغلاق دام لمدة أربعة أعوام متتالية، بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة خلال تلك الفترة.

وشرع الدفاع المدني اليوم الثلاثاء في إزالة العوائق وتنظيف الطريق وغسله بالمياه وذلك لتسهيل الحركة المرورية داخل مدينة بنغازي، بالتعاون مع أعضاء الشرطة العسكرية التي أمنت فتح الطريق.

وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الفترة الماضية بضرورة إعادة فتح طريق جليانة لتخفيف ازدحام الطرق والحركة المرورية داخل المدينة.

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