النقابة العامة للمصارف تطالب البرلمان بتمكين الشكري من منصبه

وجه رئيس النقابة العامة للمصارف بنور جمعة القاضي، خطابا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل الاتفاقية الدولية التي من شأنها تمكين محافظ مصرف ليبيا المنتخب من قبل الجهة الشرعية بالبلاد محمد الشكري من تولي منصبه.

وقال القاضي، في نص خطابه، “إنه في الوقت الذي نثمن فيه حرصكم على الوطن والمواطن وسيادة الدولة ومؤسساتها، وإشارة إلى تقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي وصف فيه الوضع المصرفي بالأسود جراء عمليات غسيل وتهريب الأموال، ونظرا لما ألت إليه الأوضاع بمصارفنا ما قد يترتب عليه فيما لو استمر على هذا الحال، عليه نأمل تدخلكم العاجل لدى السيد النائب العام والسيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء والسيد المبعوث الأممي غسان سلامة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل الاتفاقية الدولية التي من شأنها تمكين المحافظ المنتخب من قبل الجهة الشرعية بالبلاد محمد الشكري”.

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