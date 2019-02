ورشة عمل تحت شعار «مكافحة العدوى» بالخدمات الصحية طبرق

المتوسط:

نظم مكتب التنمية البشرية بإدارة الخدمات الصحية طبرق ورشة عمل تحت شعار ”مكافحة العدوى” لتدعيم السبل والوسائل الناجعة في الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض.

وبحسب صفحة إدارة الخدمات الصحية طبرق على موقع “فيسبوك” فقد احتضنت عيادة سوق العجاج فعاليات الورشة

يذكر أن مثل هذه البرامج الهادفة تتسم بشيء من الجدية و الالتزام تماشيا مع قرار مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق عبدالمنعم سويكر يحيى رقم ( 69 ) لعام 2018.

