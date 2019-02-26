هيئة السلامة الوطنية والدفاع المدني تستأنف عملها بالجنوب

قدت هيئة السلامة الوطنية والدفاع المدني، فرع المنطقة الجنوبية، أول اجتماع لها بعد استئناف عملها في 21 من فبراير الجاري.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره مديرو فروع الهيئة، ورؤساء الأقسام الإدارية بفرع سبها، بحث المصاعب التي تعترض عمل الفروع، والمشاكل التي تواجه الموظفين فيها.

هذا وقال مسؤول بفرع هيئة السلامة الوطنية بالجنوب، إن لدى قسم سبها 6 سيارات إطفاء أغلبها عاطلة، داعيا الجهات المعنية إلى دعم هيئة أمن الجنوب، الذي يعاني من انعدام الأمن لسنوات قبل دخول قوات الجيش، والبدء في تأمين مدنه ومؤسساته الخدمية.

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