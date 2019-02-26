توقعات حالة الطقس والبحر ليوم الاربعاء 27 فبراير في ليبيا

توقع خبراء بالارصاد ان تشهد حالة الطقس ليوم الاربعاء 27 فبراير في منطقة الشمال الغربي اجواء مائلة للبرودة ومشمسة فيما تستمر الاجواء باردة مع امطار خفيفة في مناطق الخليج والشمال الشرقي.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم الغد الاربعاء 27 فبراير 2019:

يخيم على طقس مناطق الشمال الغربي اجواء مائلة للبرودة قليلا مع سماء مشمسة على المناطق الساحلية إلى ظهور بعض السحب على الدواخل الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على تنشط الرياح على المناطق الساحلية من طرابلس إلى مصراتة درجات الحرارة تتراوح القصوى تتراوح مابين 16 إلى 17 درجة ومابين 11 إلى 12 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

فيما يشهد طقس مناطق الخليج والشمال الشرقي اجواء باردة نسبيا مع سماء مغيمة ترافقها بعض الامطار الخفيفة على مرتفعات الجبل الاخضر الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل الشرقي درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين 15 إلى 16 درجة ومابين 9 إلى 12 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

ويسيطر على طقس مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة ترتفع قليلا على مناطق الجنوب الغربي مقارنة بالايام الماضية بحيث تتراوح درجات الحرارة القصوي مابين 18 إلى 25 درجة.

فيما يشهد البحر على الساحل الغربي والخليج سيكون قليل الاضطراب ارتفاع ارتفاع الموج يتراوح مابين 1.00 إلى 1.75 متر, ويكون البحر الساحل الشرقي مضطراب ارتقاع الموج يتراوح مابين 2.50 إلى 3.50 متر.والله اعلم.

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