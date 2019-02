المتوسط:

أكدت الشركة العامة للكهرباء، تمكن فنيي الشركة من تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة الزاوية البخارية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح مدير دائرة الإعلام بالشركة “محمد التكوري”، أن الوحدة ستدخل على الشبكة بشكل تدريجي، مضيفا أن العمل مستمر على تنظيف مداخل مياه البحر للوحدتين الأولى والثانية بمحطة الزاوية والوحدة المتوقفة بمحطة مصراتة تمهيدا لتشغيلهم.

The post تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة الزاوية البخارية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية