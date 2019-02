المتوسط:

التقى اليوم الثلاثاء السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي يوتشينو مع محافظ مصرف ليبيا المقال الصديق الكبير

جاء ذلك من خلال ما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الإيطالية لدى ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” دون ذكر أي تفاصيل .

