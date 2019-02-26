تقرير | في ذكراها الثامنة..من هو سائق ” باص الحرية ” ولماذا تجاهل المحتفلون بها هويته ؟

ليبيا – يوم أمس الإثنين حلّت الذكرى الثامنة لما عُرف بمظاهرة ” باص الحرية ” التي خرجت في 25 فبراير 2011 من منطقة تاجوراء نحو وسط العاصمة طرابلس مطالبة برحيل النظام السابق وكما في كل سنة إحتفلت بلدية المنطقة بهذه الذكرى لكن بدا وكأن شيءً ما غاب عنها في السنوات الأربعة الأخيرة ألا وهو ” الباص ” ذاتها التي كانت تخرج فى ذات التاريخ من كل عام .

بدأت فصول القصة عندما إنضمت لتلك المظاهرة سنة 2011 حافلة بيضاء قديمة من طراز “ GMC ” لتقصير المسافة على المحتجين الذين قالوا بأنه كان عليهم قطع حوالي 15 كيلومتراً سيراً على الأقدام حتى الوصول لوسط طرابلس وعُرفت منذ ذلك الوقت بإسم ” باص الحرية ” وقد إشتهرت عقب بث قناة الجزيرة لقطات هاتفية لها وللمظاهرة والأحداث التي صاحبتها .

حظيت هذه الذكرى يوم أمس بإهتمام من قبل منصات ووسائل إعلام توصف بقربها من تيار الإسلام السياسي وليس هذا الغريب في الأمر ، لكن الأغرب هو عدم بروز إسم سائق ومالك هذه الحافلة الذي لم تشر له أي من هذه التقارير وكأنها كانت تسير بدون سائق الأمر الذي أثار إستغراب بعض المعلقين .

بحثت صحيفة المرصد عن هوية ذلك السائق المجهول ليتبين بكل سهولة بأنه شاب معروف في تاجوراء إسمه خالد مختار حسن العالم الأمر الذي وضع غياب إسمه المعروف عن التقارير المنشورة أمس حول ” الباص ” علامة إستفهام إضافية .

ولكن ، عند التمعن والبحث أكثر ، تبين بأن خالد العالم قد توفي في ظروف غير عادية يوم 6 مايو 2015 ولازال والده يستحضر ذكراه في مقال كتبه عبر صفحته الشخصية يوم أمس تم تجاهله هو الآخر ، حيث عُثر جثة الإبن في منطقة وادي الربيع مرمياً بالرصاص رفقة أحد رفاقه وهو الأمر الذي يبدوا بأنه لم يرق لكاتبي هذه التقارير الإفصاح عنه .

أما قناة التناصح التابعة لدار الإفتاء فقد تناولت ذكرى المظاهرة بشكل مكثف دون الإشارة لدور ” الباص ” فيها وإستبدلته ببث لقطات لأشخاص يحتفلون بالذكرى وهم يهتفون بحياة المتطرف وسام بن حميد الذي كان سائق ” الباص ” أحد خصومه .

ومن هنا كانت المفاجئة الأكبر وهي أن ” خالد العالم ” كان يُعرف بأنه من أشد مناصري ” عملية الكرامة ” في تاجوراء وكان أحد رفاق الشخصية التاجورية المعروفة عبدالله ساسي الذي قُتل بطريقة مشابهة في ذات الفترة كما سبق له التصادم مع مسلحين متورطين في مجزرة غرغور والمشاركة بحراك لا للتمديد المطالب برحيل المؤتمر العام ، فيما كان آخر ظهور لـ ” الباص ” يوم 25 فبراير 2014 ومنذ ذلك اليوم بقي مركوناً على غير ماجرت العادة من كل عام .

قبل مقتل العالم وتحديداً في 28 أبريل 2015 لقي ساسي وهو آمر الكتيبة 101 مصرعه على يد مقاتلين من طرابلس وتاجوراء ومصراتة تابعين لما يسمى ” فجر ليبيا ” رغم أنه تعرض للإعتقال حياً بعد خوضه معركة وإعلانه تبعية كتيبته للقيادة العامة .

كان خالد العالم أحد الأشخاص الذين ظهروا مع عبدالله ساسي وتصدر معه رفقة آخرين مشهد المعركة في ذلك اليوم ، وبعد خسارتهم نظراً لعدم تكافؤ القوة ظل يختبئ من مكان لمكان قبل أن يحاول الفرار يوم 5 مايو 2015 براً إلى تونس .

في منتصف الطريق إلى منفذ رأس إجدير وتحديداً في البوابة المعروفة باسم ” بوابة نجمة وهلال ” بمدينة صبراتة ، تم إستيقاف خالد العالم من قبل مسلحي عملية فجر ليبيا ، ومن سوء حظه كان هناك تعميم قد صدر بالفعل من قيادة العملية في تاجوراء للبوابات بالقبض عليه رفقة آخرين .

تم القبض على خالد العالم رفقة صديق له من تاجوراء يدعى عثمان عريبي ، جرى تسليمهما في نفس اليوم إلى قيادة عملية فجر ليبيا أيضاً في تاجوراء .

وفي صبيحة اليوم التالي عُثر على العالم وعريبي مضرجين بدمائهم بعد أن تكبيلهم ورميهم بالرصاص ، لتكون المفارقة الأكبر – بحسب رفاق ووالد – سائق ” باص الحرية ” بأنه خالد غيلة بتهمة موالاة ” الأزلام ” والإنتماء للأكذوبة المسماة بـ ” الثورة المضادة ” التي أُحرقت بشماعتها البلاد سنة 2014 تحت لواء فجر ليبيا التي توصل الأمريكيين أخيراً إلى أنها كانت سبب الإنقسام السياسي وأدرجوا قائدها على قوائم العقوبات الأمريكية والأممية على إثرها وإثر الحروب الأخيرة التي شارك بها في طرابلس.

المرصد – خاص

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