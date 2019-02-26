شركة يونانية تصل طبرق للشروع في إنشاء محطة كهرباء غازية

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الثلاثاء مع مدير عام شركة ميتكا اليونانية ومندوب عن شركة جنرال اليكتريك الأمريكية مشروع إنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة 740 ميغا وات في المدينة.

واستعرض خلال الاجتماع بحضور فنيي الشركات المنفذة مع الشركة العامة للكهرباء في فندق دار السلام طبرق الأمور الفنية الخاصة بالمشروع من حيث تجهيز الأرض المزمع إنشاء المحطة عليها بالقرب من محطة توليد الكهرباء بطبرق.

واتفقت الشركة العامة للكهرباء والشركة اليونانية بخصوص البدء في المشروع الذي يتكون من 4 وحدات وسيتم تشغيلها أولًا بأول وقبل نهاية العام الجاري ستدخل الوحدة الأولى في العمل .

وأجرى وفد الشركة اليونانية جولة داخل محطة طبرق البخارية للاطلاع على مكان إنشاء المحطة الكهرباء الغازية الجديدة.

يشار إلى أن مدينة طبرق تحتاج لطاقة كهربائية تقدر بـ 150 ميغا وات وسوف تغذي المحطة المدن المجاورة للمدينة لتساهم في حل مشكلة انقطاع الكهرباء .

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