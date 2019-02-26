رئيس الحكومة المؤقتة يفتتح مقر ديوان هيئة الإعلام ومبنى المسرح الشعبي في بنغازي

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس مقر ديوان الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في مدينة بنغازي، وذلك بعد إتمام صيانته، كما افتتح مبنى المسرح الشعبي بنغازي بحضور عدد من مثقفي وإعلاميي وفناني المدينة.

كما حضر مراسم الافتتاح للمقرين، وزير التعليم فوزي عبدالرحيم، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، وعدد من كبار موظفي الحكومة.

يذكر أن رئيس الحكومة قد بدأ السبت زيارة إلى مدينة بنغازي عقد خلالها عددا من الاجتماعات، كما قام بجولات ميدانية تفقد فيها عددا من المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى تدشين وافتتاح مقرات أمنية وخدمية بعد إتمام صيانتها وتجهيزها بالكامل.

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