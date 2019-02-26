بنغازي.. افتتاح طريق جليانه بعد إغلاق دام 4 سنوات

شهدت مدينة بنغازي، الثلاثاء، إعادة افتتاح طريق جليانه الحيوي بعد إغلاق دام لأكثر من 4 سنوات نتيجة الحرب التي شهدتها المدينة.

ويعد طريق جليانه من أهم الطرق الحيوية في مدينة بنغازي لأنه يربط وسط البلاد بباقي الأحياء.

وأعيد افتتاح الطريق بعد عدة مطالبات من أهالي بنغازي للجهات المسؤولة لدوره في تخفيف المختنقات بالشوارع الرئيسية.

وقامت كوادر الدفاع المدني رفقة أعضاء الجيش والشرطة العسكرية بإزالة العوائق وتنظيف الطريق لتسهيل الحركة المرورية.

يُشار إلى أن طريق جليانه أقفل نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة بين الجيش الوطني والجماعات الإرهابية.

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