هيئة الزراعة بالحكومة المؤقتة تستعرض مع بلدية درنة خطة إحياء قطاع الزراعة بالمدينة

استعرض رئيس الهيئة العامة للزراعة بالحكومة المؤقتة محمد عبد العالي مع عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، خطة الهيئة لإحياء قطاع الزراعة في مدينة درنة.

وأفاد مكتب الإعلام بالهيئة لقناتنا أن الاجتماع تم خلاله مناقشة عدد من القضايا التي تهم القطاع، ومن أبرزها تفعيل مكتب حماية الأراضي الزراعية ليقوم بدوره في حصر المخالفات والحد منها والتعميم على وقف الاعتداءت التي طالت الغابات والأراضي الزراعية، إضافة إلى التعميم على المكاتب القانونية بعدم تسجيل الأراضي الواقعة على البحر.

كما تم تشكيل لجنة مختصة لحصر المباني القائمة بالمخالفة وترجيع المقرات المعتدى عليها التابعة للقطاع.

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