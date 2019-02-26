معاناة إضافية في تيجي

تقرير| 218

يعاني مواطنون من بلدة تيجي في منطقة باطن الجبل الغربي من انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة ووضع صحي بائس،جراء وجود خزان تصريف مياه سوداء بالقرب من مَحل سكناهم حيث يعد هذا الخزان قديم وسبق وأن سقطت فيه إحدى سيارات شفط المجاري والخزان على حالته المزرية منذ سنوات.

تتراكم مياه الأمطار بالقرب في الطريق العام، قرب الخزان ليزداد الوضع سوءاً فمياه الأمطار في كل موسم تغلق الطريق كغيرها من المفترقات في تيجي التي تشهد منحدرات تتجمع فيها المياه التي تعرقل حركةَ السير.

يقوم رجال جهاز الصرف الصحي في تيجي في كل مرة بتركيبِ مضخات شفط مياه الأمطار الموجودة بالطريق لِتَسهيل حركة سير المركبات الآلية وتجنباً لتلوث المياه بعد اختلاطها بمياه خزان المياه السوداء.

تشهد تيجي وعموم مدن وقرى الجبل الغربي الكثير من الإهمال وكل فصل شتاء تزداد معاناة المواطنين جراء تدني البنية التحتية وانعدامها في الكثير من المناطق.

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