ألمانيا تزيد مساهمتها في مشروع دعم الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت السفارة الألمانية في ليبيا عن زيادة مساهمتها في مشروع دعم الاستقرار في ليبيا بقيمة 2.5 مليون يورو.

وأوضحت السفارة الألمانية أن إعلان المساهمة جاء خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا؛ حيث تم الاتفاق على تركيز مشاريع دعم الاستقرار بشكل أكبر على البلديات.

وقال السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفكزا:”تشرفت بالتوقيع على مساهمة ألمانيا بقيمة 15 مليون يورو في مشروع دعم الاستقرار الذي تشرف على إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا”.

وأوضح أوفكزا عبر تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن صندوق تحقيق الاستقرار هو برنامج يدعم عدد من البلديات التي تعرضت لنزاعات مثل سرت، أوباري و بنغازي في الوساطة وبناء الثقة وتقديم الخدمات.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي قام بتمويله الاتحاد الأوروبي تبنى صيانة 11 موقعًا في ليبيا منها صيانة مدرسة المجاهد والمعهد الهندسي العالي بمدينة بنغازي، والعيادة المركزية ومعهد المهن العالي في صبراتة، وقسم النساء بالمستشفى العام مرزق، ومستشفى عطية الكاسح العام في الكفرة، وفقًا لما أكده في تغريدة له.

وانتهى البرنامج الإنمائي نهاية شهر يناير الماضي، من عملية صيانة مستشفى الشهيد عطية الكاسح والذي يُعد أكبر مؤسسة صحية في جنوب شرق ليبيا، وتعرض لأضرار كبيرة جراء العنف الذي شهدته المدينة خلال السنوات القليلة الماضية، وقام بتسليمه إلى بلدية الكفرة.

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