النواب يقر ميزانية 2019 ويعتمد وزراء في للوزارات الشاغرة بالحكومة المؤقتة وعدد من القرارات

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق إن المجلس أقر في جلسة الثلاثاء الميزانية العامة للدولة لعام 2019 مع فتح الباب أمام إبداء الملاحظات عليها.

وبلغت قيمة ميزانية عام 2019 التي اقرها البرلمان 49 مليار دينار، أي ما يعادل 35 مليارا و200 مليون دولار بالسعر الرسمي للدولار البالغ 1.39 دينار.

وأضاف بليحق في تصريحات صحفية أن المجلس اعتمد عددا من الأسماء في الوزارات الشاغرة بالحكومة المؤقتة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح إن الأسماء التي تم إعتمادها جاءت كالتالي:

· عبدالسلام محمد امريض، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية.

· الدكتور سعد عقوب، وزيراً للصحة.

· عبدالهادي إبراهيم الحويج، وزيراً للخارجية والتعاون الدولي.

· عادل عوض حسن، وزيراً للحكم المحلي.

· السنوسي صالح السنوسي، وزيراً للصناعة.

· حسن أحمد حسن بشير، وزيراً للزراعة.

· فتحية علي حامد، وزيراً للشؤون الاجتماعية.

وأوضح بليحق أن الوزراء الجدد سيؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب في الجلسة القادمة.

كما أقر مجلس النواب أيضا ميزانية الطوارئ الخاصة ببلدية تاورغاء.

كما أوضح المتحدث باسم مجلس النواب أن المجلس مرر التعديلات الخاصة بقانون الهلال الأحمر وصلاحياته، إضافة لإقرار مذكرة رد اعتبار للملك ادريس السنوسي وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.

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