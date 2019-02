المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن نجاح مهندسي والفنين في قطاع الصيانة بدائرة توزيع طرابلس المركز في صناعة تروس خاصة بقاطع جهد 11 ك.ف بمحطة مستشفى العيون.

وأضافت الشركة، خلال بيان لها اليوم الأربعاء،” إن هذا المرفق الحيوي التي تحرص الشركة العامة للكهرباء على دعمه وإراحة النزلاء بالمستشفى حيث تم صناعة القطعة وتركيبها وتشغيل المحطة” .

