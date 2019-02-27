“مالية الوفاق” تبدأ بصرف مرتبات يناير

أعلنت إدارة الميزانية التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تنفيذ أذونات صرف مُرتبات شهر يناير الماضي للحسابات التابعة للجهات المُمولة من قبل الخزانة العامة للدولة.

وأشارت إدارة الميزانية التابعة للوفاق في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيبسوك” إلى أن المُرتبات قد صُرفت وفقاً للمعلومات الواردة إليها من قبل إدارة مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة المالية.

وأكدت إدارة الميزانية على أن الأذونات التي انتهت من تنفيذها مؤخراً قد أصبحت لدى مصرف ليبيا المركزي ليقوم بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المُرتبات للمواطنين المعنيين.

يُشار إلى أن الإدارة كانت قد أعلنت في منتصف فبراير الجاري البدء بصرف جميع مُرتبات الموظفين الجدد الذين تم الإفراج عنهم بقرار من قبل ديوان المُحاسبة.

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