الكبير يناقش مع رئيس بعثة الإتحاد الاوروبي سبب إدراج ليبيا في قائمة غسيل الأموال السوداء

ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الثلاثاء رئيس بعثة الإتحاد الاوروبي لدى ليبيا السفير آلن بوجي والوفد المرافق له.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا موضوع مسودة قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراج اسم ليبيا ضمن قائمة الدول التي لديها أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبدوره،قدم الكبير عرضاً مستفيض بالجهود التي بذلتها الدولة الليبية في سبيل الإمتثال للمعايير الدولية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن جهته،تعهد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالتعاون في هذا الملف.

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