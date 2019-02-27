العامة للكهرباء تنفي حدوث إظلام تام بالمنطقة الغربية

نفى مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري،

الأربعاء، خروج كافة وحدات توليد الطاقة بالمنطقة الغربية عن الخدمة وحدوث إظلام تام

على المنطقة.

وأضاف التكوري، في تصريح للرائد، أن فرق الصيانة في الزاوية

ومصراتة تواصل عملها لإصلاح الوحدات المتضررة نتيجة هيجان البحر ودخول الأعشاب وانسداد

مداخل مياه البحر بالوحدات البخارية، مبينا أنها ستعود إلى الشبكة حال الانتهاء من

تنظيفها.

يشار إلى أن شركة الكهرباء أعلنت، في وقت سابق، فقدان

600 ميغاوات نتيجة توقف ثلاث وحدات في محطة الزاوية البخارية بقدرة 400 ميغاوات ووحدة

رابعة في محطة مصراتة بقدرة 210 ميغاوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية