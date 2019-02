” مالية الوفاق” تعلن صرف مرتبات شهر يناير الماضي

المتوسط:

كشفت إدارة الميزانية التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تنفيذ أذونات صرف مُرتبات شهر يناير الماضي للحسابات التابعة للجهات المُمولة من قبل الخزانة العامة للدولة.

وأضافت إدارة الميزانية، ” أن المُرتبات قد صُرفت وفقاً للمعلومات الواردة إليها من قبل إدارة مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة المالية”.

وأوضحت الإدارة، ” أن الأذونات التي انتهت من تنفيذها مؤخراً قد أصبحت لدى مصرف ليبيا المركزي ليقوم بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المُرتبات للمواطنين المعنيين”.

