عدل الوفاق تشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف

ليبيا – شارك وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم أمس الثلاثاء في الجزء الرفيع المستوى من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان والذي يعقد دورته الأربعين هذه الأيام بمدينة جنيف السويسرية وسط مشاركة كبيرة من رؤساء ووزراء دول عديدة.

لملوم ألقى كلمة بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة تناول فيها أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مشيداً بالتطورات التي حصلت في مجال تعزيز الحماية الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان والجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني على مستوى المجلس الرئاسي لا سيما القرارين 1304 و 1307 بشأن معالجة أوضاع المحتجزين في المعتقلات وأماكن الاحتجاز وإلى قرارات وزارة العدل والداخليه ومكتب النائب العام التي ترتب عنها الإفراج عن اكثر من 2104 محتجز.

وأشار إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا وحالة الانقسام السياسي والإنفلات الأمني الأمر الذي أدى الى وقوع بعض الانتهاكات لحقوق الانسان غير الممنهجه.

واختتم الوزير كلمته بالثناء على الجهود التي يبذلها المجلس عن طريق آلياته المختلفة لتقديم الدعم الفني للحكومة الليبية لرفع قدرات الأجهزة القضائية والضبطية على ضمان حماية اكبر لحقوق الإنسان.

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