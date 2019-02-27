فريق عمل من مصلحة المطارات يجري زيارة ميدانية لمطار طبرق الدولي

ليبيا – بناءً على قرار صادر عن رئيس مصلحة المطارات بشأن تشكيل فريق عمل من الإدارات والمكاتب المختصة للقيام بزيارة ميدانية لمطار طبرق الدولي قام الفريق المكلف برئاسة عبدالرحمن ابراهيم بالتوجه للمطار خلال اليومين الماضيين للقيام بالأعمال المناطه به.

مصلحة المطارات أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أنه من ضمن هذه الأعمال متابعة المشاريع المنفذة وتحديد المشاريع المستهدفة والإحتياجات الفنية اللازمة لتطوير وتحسين العملية التشغيلية بالمطار بالاضافة إلى مساندة إدارة المطار في أداء أعمالها.

وعلى هامش الزيارة قامت لجنة التسليم والاستلام التي كان أعضائها من ضمن الفريق المكلف بالإجراءات المتبعة قانوناً لتسليم إدارة المطار لمدير عام المطار الذي تم تكليفه مؤخراً.

وبهذه المناسبة تقدمت مصلحة المطارات بجزيل الشكر والتقدير لمدير المطار السابق على الجهود التي بذلها طيلة فتره فترة عمله، متمنيةً التوفيق والسداد للمدير الجديد فى مهامه.

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