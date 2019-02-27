الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأربعاء

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاربعاء أن الطقس متقلب على مناطق الشمال الشرقي مع فرصة سقوط امطار من مساء اليوم على طول ساحل ليبيا

فعلى مناطقرأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة الطقس غائم نسبيا مع احتمال سقوط رخات من المطر هذه الليلة وصباح الغد ومن المتوقع تكون الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الأتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين(15–18)مْ ولاتتجاوز (12)مْ علىالمرتفعات الجبلية .

أما على مناطقالخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة الطقس مغيم مع سقوط أمطار مساء اليوم وصباح الغد على مناطق متفرقة من الساحل والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين (14–18)مْ ولاتتجاوز (12)مْ علىمرتفعات الجبل الأخضر.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة سيكون الطقس مغيم جزئيا مع احتمال سقوط امطار من مساء يوم الغد على بعض المناطق والرياح شرقية الي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على اغلب المناطق مثيرة للاتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17-21)مْ وتصل إلى (26)مْ على غات.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير سيكون الطقس مغيم نسبيا هذا اليوم الى صحو يوم الغد والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الأتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين (19- 21)مْ.

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