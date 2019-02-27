نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الاربعاء‎

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاربعاء :-

التحذير : ريح قوي غربي إلى شرش على الساحلالممتد من شحات إلى طبرق تصل سرعته هذا اليوم إلى (25) عقدة مع إرتفاع الموج يصل إلى (3.00) متر

منطقة الساحل الغربي من رأس جدير إلى سرت تكاثر للسحب من حين لأخر مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة صباح الغد والريـح شرش سرعته ما بين (05- 15) عقدة تصل إلى (20)عقدة على ساحل الخمس ومصراتة وارتفاع الموج يتراوح ما بين )0.75– 2.00) متر.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (14- 15) درجة مئوية والرؤيـة جيدة الى متوسطة و ذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكرعلى الساحل الممتد من طرابلس الى سرت .

أما على منطقة الساحل الشرقي من الخليج إلى أقصى الساحل الشرقي تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة هذه الليلة و يوم الغد والريـح غربي إلى شرش سرعته ما بين (10- 20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل.

البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (14-15) درجة مئوية والرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

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