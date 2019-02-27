السفير الألماني يبحث مع حكومة الوفاق هذه الموضوعات

اجتمع وزير التخطيط الطاهر الجهيمي، ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، والسفير الألماني لدى ليبيا اوليفر اوفتشا، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، وعميد بلديه سرت مختار المعداني وعميد بلديه تاجوراء حسن عطيه.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التخطيط بحث دعم صندوق الاستقرار ومتابعته وزيادة دعم الحكومة الألمانية للمشروع ودعا عميد بلديه سرت إلى ضخ مجموعه من المشاريع لبلديه سرت إضافة للتعجيل في إنجاز ما هو قائم.

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