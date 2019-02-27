وزير تعليم الوفاق يبحث مع نظيره السويدي أوجه التعاون بين البلدين

وصل وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبد الجليل، إلى مملكة السويد مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالي التعليم والاقتصاد، حيث كان في استقباله القائم بأعمال السفارة الليبية لدى السويد وأعضاء السفارة.

وقالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، إن الوزير عبدالجليل التقى، صباح يوم الأربعاء بمقر ديوان وزارة التعليم العالي بالسويد، وزير التعليم ماتيلدا أرنكرانس بحضور عدد من الخبراء والمستشارين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

تأتي زيارة الوزير عبد الجليل، بصفته وزيرًا للتعليم ورئيسًا للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي عن الجانب الليبي، في إطار تفعيل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما علاقات صداقة وتعاون تاريخية.

وزير التعليم خلال لقائه نظيره السويدي. (صورة من تعليم الوفاق)

وزير التعليم خلال لقائه نظيره السويدي. (صورة من تعليم الوفاق)

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