اتفاق جديد لتطوير التعاون بين ليبيا والإمارات في مختلف المجالات

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس الثلاثاء في مدينة دبي، مع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

حيث تناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وأكد الجانبان على أهمية نجاح المسار الديمقراطي الذي يفضي إلى انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، وفقاً لمبادرة المبعوث الأممي السيد غسان سلامة.

كما أكدالشيخ محمد على دعم دولة الإمارات للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وحرصها على مساعدة الشعب الليبي في الخروج من الازمة الراهنة.

هذا واتفق الجانبان على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدي في مختلف المجالات.

