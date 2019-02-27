فريق من مصلحة المطارات يزور مطار طبرق لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها

زار الفريق المكلف من رئيس مصلحة المطارات، بهيئة المواصلات في الحكومة المؤقتة، خلال اليومين الماضيين، مطار طبرق الدولي، للقيام بالأعمال المنوطة به.

مصلحة المطارات أشارت بحسب مكتبها الإعلامي، أن من ضمن هذه الأعمال متابعة المشاريع المنفذة، وتحديد المشاريع المستهدفة، والاحتياجات الفنية اللازمة لتطوير وتحسين العملية التشغيلية بالمطار، بالإضافة إلى مساندة إدارة المطار في أداء أعمالها.

وعلى هامش الزيارة، قامت لجنة التسليم والاستلام التي كان أعضاؤها من ضمن الفريق المكلف بالإجراءات المتبعة قانوناً، بتسليم إدارة المطار لمدير عام المطار الذي تم تكليفه مؤخراً.

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