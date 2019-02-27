الكشف عن تفاصيل الاعتداء على الطبيب النفسي الوحيد في الجنوب

دانت منظمة الصحة العالمية الاعتداءات المستمرة على المرافق الصحية وابتزاز العاملين الصحيين في ليبيا.

وقالت المنظمة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن شخصا مسلحا قام بإرهاب وضرب طبيب نفسي متعاقد مع منظمة الصحة العالمية داخل عيادة للأمراض العقلية في سبها.

وبينت المنظمة إن الطبيب الذي تعرض للاعتداء “نضال محمد علي” هو الطبيب النفسي الوحيد في جنوب ليبيا بالكامل موضحة أن عيادة الصحة النفسية هي المرفق الوحيد الذي يخدم المنطقة بأكملها.

وأضافت المنظمة أن الطبيب علي استقبل منذ أن بدأ مهمته مع منظمة الصحة العالمية 203 حالة من سبها والشاطي وأوباري، وبناء على ذلك قدم استشارات نفسية مع دعم الإحالة.

وأوضحت المنظمة أن هذا الترهيب يؤدي إلى عرقلة استمرارية الخدمات الطبية ويثني موظفي الصحة عن مواصلة واجباتهم داعية جميع الأطراف في ليبيا إلى احترام سلامة وحيادية العاملين الصحيين والمرافق الصحية.

وأشارت المنظمة إلى أن المآسي من هذا القبيل يمكن ويجب تجنبها من قبل الأطراف المتحاربة كما هو مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي وجلب الجناة إلى العدالة.

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