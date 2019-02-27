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العثور على جثة مجهولة الهوية في القبة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريق انتشال الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي فرع القبة من انتشال رفات جثة مجهولة الهوية بالقرب من بوابة 14 جنوب مدينة القبة.

وأشار بيان صحفي إلى ورود بلاغ من قبل السلطات المحلية بشأن هذه الجثة التي تم تسليمها إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات.

هذا وتواصل فرق الهلال الأحمر الليبي جهودها في كافة مناطق البلاد لتقديم العون في مجالات عدة من بينها انتشال الجثث المجهولة الهوية.

يشار إلى أن ظاهرة العثور على الجثث المجهولة الهوية تستشري في ليبيا بسبب انتشار العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة التي تمتهن عمليات الخطف والقتل بهدف الحصول على المال، فضلا عن بعض حالات التصفيات الجسدية بسبب الخلافات بشأن قضايا مختلفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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