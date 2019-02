اجتماع وزير «تعليم الوفاق» مع نظيرته السويدية لبحث أوجه التعاون

المتوسط:

خلال زيارته للسويد، التقى اليوم، وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، نظيرته السويدية ماتيلدا ارنكرانس، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالي التعليم والاقتصاد.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، بأن زيارة عبد الجليل، للسويد تأتي بصفته وزيراً للتعليم ورئيساً للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي عن الجانب الليبي، وذلك في إطار تفعيل التعاون المشترك بين البلدين.

