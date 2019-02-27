مساهل: اجتماع عربي مرتقب حول ليبيا غرة مارس

كشف وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، الأربعاء، عن اجتماع ستعقده الدول الثلاث مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا.

ولم يحدد مساهل مكان اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، غير أنه أكد ضرورة إيجاد حلول لليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية، من خلال تشجيع الحوار السياسي بين الليبيين، وفق صحيفة المساء الجزائرية.

واعتبر مساهل أن الحل العسكري ليس حلا للأزمة الليبية، ويجب أن يكون الحل من خلال الحوار بين الليبيين، مضيفا بأن مستقبل ليبيا يهم الليبيين، وعلى الليبيين إيجاد حل والانشغال بالوضع في بلدهم.

يشار إلى أن آخر اجتماع عقده وزراء خارجية جوار ليبيا مصر وتونس والجزائر، عُقد في مايو 2018.

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