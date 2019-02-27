انشقاقات وخلافات داخل حركة “مناوي” بشأن مشاركتهم قوات حفتر

قال القيادى المنشق عن حركة تحرير السودان، المشتهرة بحركة “مناوي” صديق مصطفى، إن مجموعة من القيادات والمقاتلين بالحركة أمهلت قائد الحركة، “مني مناوي” أسبوعين لدفع مستحقاتهم المالية مقابل مشاركتهم في الصراع الدائر في ليبيا.

وأضاف مصطفى، وفق المركز السوداني للخدمات الصحفية، الأربعاء، أن خليفة حفتر سلم مناوى دعما ماليا وأسلحة كبيرا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن مناوى تصرف فى الدعم المالي لصالحه.

وأشار المركز إلى أن هده الخلافت تجددت وسط حركة مناوى بعد ظهور مجموعة من مقاتليه بليبيا تطالب رئيسها بالإيفاء باستحقاقاتهم المالية المتعلقة بمشاركتهم فى المعارك الأخيرة مع خليفة حفتر.

يذكر أن تقرير خبراء الأمم المتحدة أقر بوجود مجموعات من فصائل سودانية مسلحة تحارب مع قوات حفتر في ليبيا.

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