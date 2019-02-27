المركزي يعلن عن البدء في صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء الشروع في استكمال صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي بواقع 500 دولار للشخص عن العام 2018 ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية .
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قناة ليبيا الاقتصادية
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