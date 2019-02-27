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المركزي يعلن عن البدء في صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء الشروع في استكمال صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي بواقع 500 دولار للشخص عن العام 2018 ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية .

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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