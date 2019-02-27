داخلية الوفاق تكلف هذه الجهات بتأمين مطار تمنهنت إلى الجفرة و”سبها”

أعلنت وزارة الداخلية الليبية ممثلة بالإدارة العامة للأمن المركزي أنها كلفت مكتب الأمن المركزي البوانيس بتأمين المنطقة الممتدة من مطار تمنهنت إلى الجفرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها انها قامت ايضاً بتكليف مكتب الأمن المركزي الشاطئ بالمشاركة في تأمين مدينة سبها.

وقالت الوزارة في بيانها المقتضب ان التكليف يأتي ضمن إطار الحفاظ على الأمن والإستقرار داخل البلاد دون ان توضح المزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أطلق عملية عسكرية واسعة بسط من خلالها سيطرته على عدد من المناطق في الجنوب وأبرزها “أوباري وسبها والقطرون ومرزق”.

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