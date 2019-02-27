ندوة توعوية حول الأورام السرطانية وطرق الكشف عنها بإجدابيا

العنوان_إجدابيا

أقيمت مساء الثلاثاء بقاعة كلية العلوم جامعة اجدابيا ؛ ندوة توعويه بعنوان الأورام السرطانية وطرق الكشف و تأتي الورشة ضمن نشاطات منظمة حياة جديدة لمكافحة الأورام السرطانية.

و قال دكتور باطنة بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف يونس بومقدم إن الندوة كانت بحضور رئيس جامعة إجدابيا وعميد كلية العلوم وعميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات ورئيس قسم الجودة بكلية العلوم وعدد كبير من الطلبة والطالبات واعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية .

اوضح بومقدم ان الندوة تخللت العديد من المحاور كالكلمات والنقاشات وعرض مرئية خاصة بمستشفى الاورام والذي سيقام بالمدينة . واثني عميد كلية العلوم السيد أ.خليفة عبدالكريم العليوي علي الندوة على الجهود المبذولة من قبل السادة اعضاء المنظمة واهتمامهم الكبير بتوعية المجتمع بخطورة هذا المرض واشار العليوي الي ان هذه الندوة ستكون بداية لسلسة الندوات التوعوية بالكلية والجامعة على حد سواء ، متمنيا لهم التوفيق والسداد .

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