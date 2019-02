«السايح» يبحث مع برلمانيين استعداد المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية

المتوسط:

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، صباح اليوم الأربعاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، يرافقه عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بالمقر الجديد للمفوضية في مدينة طرابلس، وشارك في الاستقبال عضو مجلس المفوضية، عبد الحكيم بالخير.

وتم خلال اللقاء، استعراض استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة، والاطّلاع على مدى الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المفوضية وسبل تذليلها..

واتفق المجتمعون، على التواصل مع الجهات ذات العلاقة من حيث التمويل وتأمين العملية الانتخابية، إضافة إلى التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لوضع قانون الاستفتاء على الدستور، الذي استلمته المفوضية في وقت سابق، موضع التنفيذ.

وعلى هامش الزيارة، تجول الوفد بأقسام مقر المفوضية، والمرافق قيد الإنشاء، وأبدوا ارتياحهم للإمكانيات المتوفرة ومدى التقدم الذي تم إنجازه في عملية استكمال المبنى الجديد.

