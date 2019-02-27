الرجمة | بالصور .. الثني يترأس إجتماع رفيع في القيادة العامة حول الجنوب

ليبيا – عُقد في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بمنطقة الرجمة إجتماع برئاسة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني وبحضور عدد من وزراء الحكومة بالإضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري .

كما حضر الاجتماع الذي إنعقد اليوم الأربعاء من جانب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أمين عام القيادة اللواء عبدالكريم هدية، واللواء خيري التميمي مدير مكتب القائد العام .

وحضر الإجتماع أيضاً ، اللواء عبدالله عون رئيس المشتريات العسكرية، واللواء عطية الشريف مدير الحسابات العسكرية، والرائد أيوب بوسيف السكرتير الأول للقائد العام .

وفي إيجاز صحافي مقتضب صادر عن القيادة العامة فقد جاء الإجتماع لبحث أوضاع مناطق الجنوب، وتذليل كافة الصعاب بهذه المدن المحررة فيه، وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين ، بحسب نص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات

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